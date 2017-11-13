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Дальнее зарубежье 13.11.2017 17:18

Выпуск гособлигаций emerging markets с "мусорными" рейтингами достиг рекорда

Развивающиеся страны с рейтингами спекулятивного уровня с начала 2017 года разместили синдицированные госбумаги на $75 млрд, установив новый рекорд, свидетельствуют данные компании Dealogic.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем эмиссии увеличился на 50%, пишет Financial Times.

Гособлигации с рейтингами "мусорного" уровня в этом году составляют 40% от совокупного объема размещения бондов emerging markets.

В октябре Монголия разместила долларовые евробонды со сроком обращения 5,5 года на сумму $650 млн. В сентябре Таджикистан привлек $500 млн под 7,125% в рамках дебютного размещения 10-летних госбумаг, а Бахрейн - $3 млрд. В августе Ирак разместил 5-летние гособлигации на $1 млрд с доходностью 6,75%, причем выпуск был переподписан в шесть раз. В июне на мировой рынок впервые вышли Мальдивы - крошечное островное государство в Индийском океане продало бумаги со сроком обращения пять лет на $200 млн с купоном 7%.

В условиях минимальной доходности в развитых странах инвесторы готовы скупать долговые обязательства государств с более низкими кредитными рейтингами, особенно если те привлекают средства в иностранной валюте. И их не останавливают предостережения рейтинговых агентств о том, что "фронтиры" будут крайне уязвимы в условиях роста процентных ставок по всему миру.

Согласно данным индексов Bloomberg Barclays, прибыль инвесторов от вложений в гособлигации emerging markets в нацвалютах составила в этом году 10,4%, в долларах США - 7,6%. Для сравнения: US Treasuries за тот же период принесли инвесторам лишь 2,5%, гособлигации еврозоны - 0,9%.

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Тэги: МИР, EMERGING, БОНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]