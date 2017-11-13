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Дальнее зарубежье 13.11.2017 17:30

Еврокомиссия запустила общественное обсуждение ситуации с "дезинформацией онлайн"

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник запустила общественные консультации о "ложных новостях и дезинформации онлайн" и создала группу экспертов высокого уровня, в которую вошли представители университетских кругов, интернет-платформ, СМИ и организаций гражданского общества.

"Свобода получать и передавать информацию, как и плюрализм СМИ, внесены в Хартию фундаментальных прав ЕС. Однако мы живем в эпоху, когда потоки информации и дезинформации нас почти захлестывают. Вот почему мы должны дать нашим согражданам средства выявлять ложные новости, создать для них возможность верить в то, что они читают онлайн, и разбираться в информации, которую они получают", - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, слова которого приводятся в коммюнике ЕК.

Общественные консультации по данному вопросу продлятся до середины февраля. Итоги работы экспертной группы и общественных консультаций будут способствовать разработке стратегии ЕС, направленной на борьбу против распространения ложных новостей, которая будет представлена весной 2018 года, отмечают в Брюсселе.

"Консультации обобщат мнения о мерах, которые союз мог бы принять, чтобы предложить гражданам эффективные средства, позволяющие находить заслуживающую доверия и проверяемую информацию и адаптироваться к вызовам, которые выдвигает цифровая эра", - заявляют в Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, НОВОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]