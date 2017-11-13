В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 3 человека, еще 18 пострадали – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 13 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали 18 человек.
За выходные на территории республики было зафиксировано 174 преступления, 34 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 63 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 25 человека, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ф.Исазаде
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