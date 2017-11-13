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Происшествия 13.11.2017 16:53

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 3 человека, еще 18 пострадали – МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 13 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали 18 человек.

За выходные на территории республики было зафиксировано 174 преступления, 34 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 63 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 25 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]