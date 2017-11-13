Азербайджан в октябре увеличил поставки нефти - ОПЕК

Поставки нефти со стороны не-ОПЕК в 2017 году вырастут на 65 тыс. б/с - до 57,67 млн б/с, а не 68 тыс. б/с, как предполагалось ранее, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
"В то время как прогноз по Канаде и Колумбии улучшен, ожидания по росту добычи в США, Мексике, Норвегии, Великобритании, Индии, Бразилии были снижены. В октябре поставки нефти со стороны не-ОПЕК выросли на 520 тыс. б/с, в основном в Мексике, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Бразилии, Конго, Казахстане, Азербайджане и Китае, при этом рост был частично нивелирован из-за США, Канады и Ганы", - пишет картель.
Прогноз роста поставок нефти на 2018 год был ухудшен из-за Мексики, Норвегии и других европейских стран ОЭСР, при этом ожидания по Канаде, Колумбии и Китаю улучшены.
ОПЕК оставил без изменений прогнозы добычи по России.
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