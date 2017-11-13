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ТЭК 13.11.2017 17:05

Азербайджан в октябре увеличил поставки нефти - ОПЕК

Поставки нефти со стороны не-ОПЕК в 2017 году вырастут на 65 тыс. б/с - до 57,67 млн б/с, а не 68 тыс. б/с, как предполагалось ранее, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

"В то время как прогноз по Канаде и Колумбии улучшен, ожидания по росту добычи в США, Мексике, Норвегии, Великобритании, Индии, Бразилии были снижены. В октябре поставки нефти со стороны не-ОПЕК выросли на 520 тыс. б/с, в основном в Мексике, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Бразилии, Конго, Казахстане, Азербайджане и Китае, при этом рост был частично нивелирован из-за США, Канады и Ганы", - пишет картель.

Прогноз роста поставок нефти на 2018 год был ухудшен из-за Мексики, Норвегии и других европейских стран ОЭСР, при этом ожидания по Канаде, Колумбии и Китаю улучшены.

ОПЕК оставил без изменений прогнозы добычи по России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]