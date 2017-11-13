Азербайджан за 9 месяцев 2017г добыл более 10 млрд кубометров попутного газа

Добыча попутного газа в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 10 млрд 392,8 млн кубометров, что на 2,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству в Госкомитете по статистике.
«За 9 месяцев 2017 года с нефтяных месторождений Азербайджана добыто 10 млрд 392,8 млн кубометров попутного газа, из которых на долю товарного газа пришлось 3 млрд 254,3 млн кубометров (рост на 14,3% по сравнению с показателем января-сентября 2016 года)», - отметили в Госкомстате.
По данным комитета, в январе-сентябре 2017 года природного газа в Азербайджане было добыто в объеме 10 млрд 698,2 млн кубометров (спад на 7,5%). Из этого объема доля товарного газа составила 10 млрд 255,4 млн кубометров (спад на 7,9%).
«Суммарный объем газодобычи в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составил 21 млрд 91 млн кубометров газа (спад на 5,3%), из которого получено товарного газа в объеме 13 млрд 509,7 млн кубометров (спад на 3,4%)», - отметили в Госкомстате.
В 2016 году суммарный объем добычи газа в Азербайджане составил 29 млрд 333,9 млн кубометров, из которого было получено 18 млрд 717,4 млн кубометров товарного газа. В общем объеме газодобычи 15 млрд 380,1 млн кубометров пришлось природный газ, 13 млрд 953,8 млн кубометров – на попутный газ.
Основной объем добычи попутного газа приходится на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, большая часть которого закачивается обратно в пласты для поддержания давления, а остальной объем безвозмездно передается SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана).
Н.Аббасова
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