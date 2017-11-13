Более 30 тыс. абонентов в Дагестане остаются без электроснабжения из-за отключения на подстанции

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Дагестана, сообщает сайт Минэнерго республики.

"В понедельник, 13 ноября, в 14:22 на подстанции 110 кВ "Акташ" действием защиты отключился трансформатор Т-2. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Хасавюртовского и Бабаюртовского районов (около 51,5 тыс. человек). Части потребителей подано напряжение. Остаются обесточены около 32 тыс. человек", - говорится на сайте ведомства.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.