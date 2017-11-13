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Регион 13.11.2017 17:40

Более 30 тыс. абонентов в Дагестане остаются без электроснабжения из-за отключения на подстанции

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Дагестана, сообщает сайт Минэнерго республики.

"В понедельник, 13 ноября, в 14:22 на подстанции 110 кВ "Акташ" действием защиты отключился трансформатор Т-2. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Хасавюртовского и Бабаюртовского районов (около 51,5 тыс. человек). Части потребителей подано напряжение. Остаются обесточены около 32 тыс. человек", - говорится на сайте ведомства.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]