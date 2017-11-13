Пара из Франции угнала в Венеции гондолу

Туристы из Франции в ночь на понедельник украли гондолу в Венеции, сообщает информационное агентство АНСА.

Пара, женщина 29 лет и мужчина 41 года, хотели совершить "романтическую прогулку". В итоге они не смогли справиться с управлением гондолой. Их заметил один из жителей Венеции, который и сообщил о происшествии в полицию.

Пара после "угона" лодки оказалась в непростом положении: ситуацию осложняли погодные условия - ночью шел дождь и дул сильный ветер. В конце концов, им на помощь пришел полицейский катер.

Туристам предъявили обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах.