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Дальнее зарубежье 13.11.2017 18:30

Юнкер призвал поощрять устремления тех стран ЕС, которые готовы продвигаться вперед в усилении оборонного сотрудничества

Европейская комиссия приветствовала в понедельник подписание 23 странами ЕС письма-уведомления главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Совету ЕС о готовности участвовать в Постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) по обороне.

"Я считаю, что нам нужно более серьезно относиться к положениям действующего Договора (о Евросоюзе - ИФ), позволяющим тем европейским странам, которые хотят это сделать, постепенно строить общую европейскую оборону. Я знаю, что это коснется не всех. Но следует поощрять те страны, которые хотели бы продвигаться вперед. У объединения обороноспособности Европы есть великолепный экономический смысл", - заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Он призвал строить более сильную "Европу безопасности и обороны" еще во время своей избирательной кампании, заявив об этом в апреле 2014 года.

PESCO - это основанная на Договоре о Европейском союзе структура и процесс углубления сотрудничества в области обороны между государствами-членами ЕС, которые способны и хотят это сделать.

Эта инициатива позволит государствам-членам совместно развивать обороноспособность, инвестировать в совместные проекты и повышать оперативную готовность своих вооруженных сил.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что Совету ЕС после подписания уведомления следует принять официальное решение о создании PESCO до конца текущего года, но тем временем уже должны быть определены первые проекты сотрудничества.

"Европейский фонд обороны, запущенный Комиссией в июне 2017 года, будет способствовать совместным проектам по исследованиям в области обороны, разработке прототипов и совместному наращиванию (оборонных - ИФ) возможностей. Сегодняшнее подписание совместного уведомления знаменует собой важный шаг на пути к созданию полномасштабного Европейского союза обороны к 2025 году, как это подчеркивал председатель Юнкер в своем докладе о положении Евросоюза 13 сентября 2017 года", - говорится в документе ЕК.

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Тэги: ЕС, PESCO, ПОДПИСАНИЕ, ЮНКЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]