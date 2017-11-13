Число пользователей Instagram может превысить 1 млрд уже в январе - эксперты

Число пользователей Instagram достигнет 1 млрд в первую неделю 2018 года - к 5 января или чуть раньше, прогнозируют аналитики маркетинговой компании Mediamix.

Таким образом, в этой гонке Instagram опередит основных глобальных конкурентов - Snapchat и Twitter.

Как пишет International Business Times, за последние пять лет Instagram прибавлял в среднем 653 тыс. 595 пользователей в сутки. Mediamix анализировала данные за период после того, как Facebook приобрела Instagram - с июля 2012 года по сентябрь 2017 года.

В своих расчетах аналитики Mediamix отмечают, что рост с 300 млн до 400 млн пользователей занял у Instagram 286 дней, а с 600 млн до 700 млн - всего 126 дней. По их оценкам, теперь примерно за 100 дней аудитория соцсети может скакнуть с текущих более 800 млн до 1 млрд человек, в том числе потому, что популярность сервиса в последнее время резко выросла благодаря проекту Stories и совершенствованию обмена сообщениями.

По оценкам Goldman Sachs, к концу 2018 года Snapchat увеличит аудиторию со 178 до 221 млн человек. Mashable прогнозирует, что за это время число пользователей Twitter вырастет с 330 до немногим более 400 млн человек.

По данным 4C, расходы на рекламу в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest и Snapchat) в третьем квартале выросли в среднем на 31%. Наиболее быстрый рост показали Snapchat (+73%) и Instagram (+55%). При этом функция Instagram Stories привлекает все новые бренды, и расходы в связи с этой категорией подскочили на 220% в годовом выражении.