Оман: на столе две опции - продлить сделку ОПЕК+ до 2019г или отложить решение до I кв. 2018г

Участники договоренностей об ограничении нефтедобычи со стороны стран ОПЕК и не-ОПЕК обсуждают сейчас две опции в отношении судьбы соглашения - принять решение о ее продлении на конференции 30 ноября текущего года или отложить решение ближе к ее окончанию - в первом квартале 2018 года.

Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи.

По его словам, Оман поддерживает предложение одного из лидеров этого соглашения - Саудовской Аравии - продлить сделку до конца 2018 года.

"Нам нужна ясность, мы не можем откладывать принятие решения до начала следующего года. Это нехорошо для нас, для клиентов и для рынка", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что считает более целесообразным принимать решение о возможном продлении сделки зимой 2018 года.

"Сейчас, мы считаем, пока рано принимать решения. До конца действия соглашения более 5 месяцев, и нужно смотреть, как будет себя чувствовать рынок в зимний период, когда падает спрос относительно летнего максимума", - говорил он в конце октября.

В ходе последней встречи глав профильных министерств России и Саудовской Аравии - двух крупнейших нефтедобывающих государств мира - А.Новака и Халида аль-Фалиха 4 ноября никаких решений (обычно Россия и Саудовская Аравия, как локомотивы соглашения принимают решение, которое потом подтверждается на общем собрании участников) принято не было.

"Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении", - говорилось в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам встречи.