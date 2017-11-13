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13.11.2017 17:39

Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi

Продолжается регистрация участников на азербайджано-грузинский бизнес форум в рамках Caspian European Club и Caspian American Club и на третий CEO Lunch Tbilisi, который состоится 29 ноября в Грузии. Об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев. По его словам, регистрация на форум будет открыта до 28 ноября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/en/ceo-lunch/item/124-ceo-lunch-tbilisi-gruziya-24-11-2017

«На бизнес-форуме, посвященном грузино-азербайджанским двусторонним отношениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов проведет встречу с руководителями компаний-участниц и ответит на все интересующие их вопросы», сказал Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что после бизнес-форума состоится традиционный СЕО Lunch Tbilisi, на котором в качестве почетных гостей ожидается участие первого вице-премьераГрузии, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили и министра экономики Грузии и министра экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргия Гахарии, губернатора региона Квемо-Картли Григола Немсадзе и главы Марнеульского муниципалитета Теймура Абазова.

Спонсором CEO Lunch Tbilisi до конца 2017 года является PASHA Bank Georgia.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участиемпремьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.
Тельман Алиев добавил, что 30 марта 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный «Caspian Energy Forum», на открытии которого планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

CEO Lunch Tbilisi – является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором Грузии и Азербайджана, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов.

Тельман Алиев отметил, что CaspianEuropeanClub иCaspianAmericanClubпроводятCEOLunchcучастием топ-менеджеров компанийCEIBCкаждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club иCaspianAmericanClub является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]