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Бизнес и законодательство 13.11.2017 17:41

Более 10 азербайджанских винно-водочных компаний находятся в составе экспортной миссии в Китае

Представители более 10 азербайджанских компаний производящих винно-водочную продукцию, находятся в Шанхае (Китае).

«С целью продвижения бренда "Made in Azerbaijan" министерство экономики Азербайджана организовало экспортную миссию в Шанхай. В состав азербайджанской делегации вошли представители 13 компаний производителей винно-водочной продукции», - сообщает министерство экономики.

Данная экспортная миссия в Шанхай является 10-ой по счету.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, МИССИЯ, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]