Турция рассчитывает закрыть сделку с РФ по С-400 в максимально короткие сроки - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на закрытие сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов С-400 в кратчайшие сроки, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

Такое заявление турецкий лидер сделал журналистам на пресс-конференции перед вылетом в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Р.Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России комплексов С-400.