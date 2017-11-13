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Регион 13.11.2017 17:47

Турция рассчитывает закрыть сделку с РФ по С-400 в максимально короткие сроки - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на закрытие сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов С-400 в кратчайшие сроки, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

Такое заявление турецкий лидер сделал журналистам на пресс-конференции перед вылетом в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Р.Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России комплексов С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С400, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]