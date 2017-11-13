Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден "Достык" (Дружба) гендиректору российского "Первого канала" Константину Эрнсту, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Казахстана наградил генерального директора АО "Первый Канал" К.Эрнста орденом "Достык" 2-й степени за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, а также развитие культурных связей между Казахстаном и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы президента.