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СНГ 13.11.2017 20:19

Гендиректор российского "Первого канала" удостоен казахстанского ордена Дружбы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден "Достык" (Дружба) гендиректору российского "Первого канала" Константину Эрнсту, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Казахстана наградил генерального директора АО "Первый Канал" К.Эрнста орденом "Достык" 2-й степени за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, а также развитие культурных связей между Казахстаном и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]