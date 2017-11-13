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Дальнее зарубежье 13.11.2017 19:04

Химкомпания Ineos планирует купить старейший футбольный клуб континентальной Европы

Производитель химической продукции Ineos планирует приобрести швейцарский футбольный клуб "Лозанна", который считается старейшей командой в этом виде спорта на территории континентальной Европы, пишет BBC со ссылкой на информированные источники.

Сумма сделки не уточняется. По словам источников, объявление может быть сделано уже в понедельник.

"Лозанна" была официально основана в 1896 году, однако команда прослеживает свою историю с основанного в 1860 году футбольного и крикетного клуба с тем же названием.

В последние годы показатели команды не впечатляют, однако она остается одним из самых титулованных клубов страны: в копилке клуба семь выигранных чемпионатов Швейцарии и девять кубков. В сезоне 2010-2011 команда сотворила сенсацию, выбив из розыгрыша Лиги Европы московский "Локомотив".

Ineos, основанная в 1998 году гендиректором Джимом Ратклиффом, в 2010 году перенесла свой головной офис из Великобритании в швейцарский городок Ролль, расположенный неподалеку от Лозанны. Компания является спонсором хоккейного клуба "Лозанна".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОМПАНИЯ, ФУТБОЛ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]