Химкомпания Ineos планирует купить старейший футбольный клуб континентальной Европы

Производитель химической продукции Ineos планирует приобрести швейцарский футбольный клуб "Лозанна", который считается старейшей командой в этом виде спорта на территории континентальной Европы, пишет BBC со ссылкой на информированные источники.
Сумма сделки не уточняется. По словам источников, объявление может быть сделано уже в понедельник.
"Лозанна" была официально основана в 1896 году, однако команда прослеживает свою историю с основанного в 1860 году футбольного и крикетного клуба с тем же названием.
В последние годы показатели команды не впечатляют, однако она остается одним из самых титулованных клубов страны: в копилке клуба семь выигранных чемпионатов Швейцарии и девять кубков. В сезоне 2010-2011 команда сотворила сенсацию, выбив из розыгрыша Лиги Европы московский "Локомотив".
Ineos, основанная в 1998 году гендиректором Джимом Ратклиффом, в 2010 году перенесла свой головной офис из Великобритании в швейцарский городок Ролль, расположенный неподалеку от Лозанны. Компания является спонсором хоккейного клуба "Лозанна".
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