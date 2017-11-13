ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гянджи 7 млн манатов на капитальный ремонт многоквартирных домов и на проведение работ по обустройству в городе.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник.
В рамках распоряжения, 5 млн манатов будет направлено на капитальный ремонт кровельных покрытий и фасадов 72 многоквартирных домов в Гяндже.
Кроме этого, еще 2 млн манатов будет направлено на продолжение работ по обустройству в городе.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
А.Азизов
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