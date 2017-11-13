Дворец спорта будет построен в Гяндже - распоряжение

В Гяндже будет построен Дворец спорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о строительстве Дворца спорта в Гяндже.

В соответствии с распоряжением, работы по проектированию, заказу строительства и контролю над строительством объекта возложены на Исполнительную власть Гянджи.

Министерству экономики получено предусмотреть выделение в 2018 году из госбюджета средств на эти цели в рамках государственных капвложений.

Кроме этого, И.Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по продолжению работ по строительству Гянджинского Государственного драматического театра. В соответствии с распоряжением, Минэкономики получено предусмотреть выделение в 2018 году из госбюджета средств на эти цели в рамках государственных капвложений.

А.Азизов