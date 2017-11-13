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Спорт 13.11.2017 18:17

Дворец спорта будет построен в Гяндже - распоряжение

В Гяндже будет построен Дворец спорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о строительстве Дворца спорта в Гяндже.

В соответствии с распоряжением, работы по проектированию, заказу строительства и контролю над строительством объекта возложены на Исполнительную власть Гянджи.

Министерству экономики получено предусмотреть выделение в 2018 году из госбюджета средств на эти цели в рамках государственных капвложений.

Кроме этого, И.Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по продолжению работ по строительству Гянджинского Государственного драматического театра. В соответствии с распоряжением, Минэкономики получено предусмотреть выделение в 2018 году из госбюджета средств на эти цели в рамках государственных капвложений.

А.Азизов

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Тэги: ГЯНДЖА, СПОРТ, ДВОРЕЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]