Посол Болгарии завершила дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Болгарии Майю Христову в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем развития всестороннего сотрудничества", - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров пожелал М.Христовой успехов в ее дальнейшей деятельности.

А.Азизов