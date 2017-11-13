Посол Болгарии завершила дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Болгарии Майю Христову в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем развития всестороннего сотрудничества", - сказано в сообщении.
Э.Мамедъяров пожелал М.Христовой успехов в ее дальнейшей деятельности.
А.Азизов
Более 10 азербайджанских винно-водочных компаний находятся в составе экспортной миссии в Китае
Оман: на столе две опции - продлить сделку ОПЕК+ до 2019г или отложить решение до I кв. 2018г
Добыча газового конденсата в Азербайджане за 9 месяцев сократилась на 8%
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2017 года вырос на 20%
Дворец спорта будет построен в Гяндже - распоряжение
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 3 человека, еще 18 пострадали – МВД
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным в Сочи позволят окончательно нормализовать отношения между Россией и Турцией
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным в Сочи позволят окончательно нормализовать отношения между Россией и Турцией
Президент Турции заявил о намерении принять необходимые меры против курдских сил в городе Африн в Сирии
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»