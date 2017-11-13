Байден говорит, что ни за что не согласился бы стать кандидатом в президенты от демократов вместо Клинтон

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил в эфире американского телеканала Эн-Би-Си, что "ни при каких обстоятельствах" не согласился бы заменить Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

"Никогда бы не сделал этого", - сказал он, уточнив, что это стало причиной его отказа от президентской гонки в 2016 году.

При этом Дж.Байден подчеркнул, что еще не принял решения о том, будет ли он баллотироваться в 2020 году.