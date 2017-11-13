Иран закачал почти 2 млрд кубометров газа в хранилища за 6 месяцев

Иран закачал почти 2 млрд кубометров природного газа в подземные хранилища в Сарадже и Шуридже за шесть месяцев текущего 1396 иранского календарного года, который начался 21 марта 2017 года.

В течение зимы этот газ используется для удовлетворения спроса в связи с увеличением потребления, а также применяется на нефтяных месторождениях страны, сообщает Shana.

Управляющий директор Национальной иранской газотранспортной компании (NIGTC) Саид Таваколи сказал, что газ иногда используется для закачки на нефтяных месторождениях для увеличения добычи нефти.

Зимой NIGTC транспортирует 750 млн кубометров газа по Ирану и забирает 8 млн кубометров в сутки из хранилища Сарадже во время холодов. На этом объекте может храниться до 1 млрд кубометров газа, в Шуридже - до 2,5 млрд кубометров.