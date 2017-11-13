Миссия МВФ рекомендовала Туркмении снизить госинвестиции и смягчить меры валютного регулирования

Эксперты Международного валютного фонда рекомендуют правительству Туркмении сократить объем государственных инвестиций, корректировать обменный курса национальной валюты и смягчить меры валютного регулирования.
"Экономика Туркмении продолжает адаптироваться к новой реальности более низких цен на нефть и природный газ. Официально объявляемый экономический рост остается в целом стабильным за счет увеличения экспорта природного газа, импортозамещения и расширительной кредитной политики. Планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих комплексов будет способствовать дальнейшему росту экономической активности", - сообщает департамент общественных коммуникаций МВФ по итогам очередной миссии фонда.
Делегация МВФ под руководством Мартина Соммера находилась в Ашхабаде с 1 по 8 ноября.
Как отметил М.Соммер, "поскольку дефицит счета текущих операций остается существенным даже несмотря на то, что в 2017 году он снизился, ключевым вызовом экономической политики в ближайшей перспективе станет перекалибровка комплекса мер для снижения внешних дисбалансов".
"Среди предпочтительных мер можно назвать дальнейшее постепенное, но значительное сокращение расходов на государственные инвестиции в совокупности с мерами по корректировке уровня обменного курса национальной валюты и смягчением мер валютного регулирования", - считает эксперт.
В этой связи он отмечает, что для дальнейшего развития частного сектора первостепенное внимание в рамках реформ следует уделить существенному упрощению административных процедур и обременительного регулирования, ускорению реформирования и приватизации госпредприятий и "накоплению, в первую очередь, человеческого, а не физического капитала".
По мнению М.Соммера, упрощенный режим в свободных экономических зонах "может потенциально привлечь новые частные инвестиции, включая иностранные, а любые положительные примеры следует более широко тиражировать в других регионах Туркмении".
В числе других рекомендаций - более широкое распространение макроэкономических и финансовых данных и повышение их качества, что "позволит улучшить понимание экономических тенденций, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и улучшению доступа к мировым финансовым рынкам".
Департамент уточняет, что заявления экспертов по завершении работы миссии отражают предварительные выводы, являются взглядами сотрудников фонда и могут не совпадать с мнением исполнительного совета МВФ. Обсуждение результатов миссии советом не планируется.
В Азербайджане в трехмесячный срок должны быть подготовлены предложения по защите чистоты азербайджанского языка
Посол Болгарии завершила дипмиссию в Азербайджане
Глава МИД Армении встретится в Москве с посредниками по Карабаху
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2017 года вырос на 20%
Дворец спорта будет построен в Гяндже - распоряжение
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 3 человека, еще 18 пострадали – МВД
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже
ЦБ Казахстана в июне-октябре продал $0,6 млрд для стабилизации курса, пик расходования ЗВР позади - Sberbank CIB
Трамп выдвинул Алекса Азара на пост министра здравоохранения США
Гендиректор российского "Первого канала" удостоен казахстанского ордена Дружбы
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»