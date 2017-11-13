Миссия МВФ рекомендовала Туркмении снизить госинвестиции и смягчить меры валютного регулирования

Эксперты Международного валютного фонда рекомендуют правительству Туркмении сократить объем государственных инвестиций, корректировать обменный курса национальной валюты и смягчить меры валютного регулирования.

"Экономика Туркмении продолжает адаптироваться к новой реальности более низких цен на нефть и природный газ. Официально объявляемый экономический рост остается в целом стабильным за счет увеличения экспорта природного газа, импортозамещения и расширительной кредитной политики. Планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих комплексов будет способствовать дальнейшему росту экономической активности", - сообщает департамент общественных коммуникаций МВФ по итогам очередной миссии фонда.

Делегация МВФ под руководством Мартина Соммера находилась в Ашхабаде с 1 по 8 ноября.

Как отметил М.Соммер, "поскольку дефицит счета текущих операций остается существенным даже несмотря на то, что в 2017 году он снизился, ключевым вызовом экономической политики в ближайшей перспективе станет перекалибровка комплекса мер для снижения внешних дисбалансов".

"Среди предпочтительных мер можно назвать дальнейшее постепенное, но значительное сокращение расходов на государственные инвестиции в совокупности с мерами по корректировке уровня обменного курса национальной валюты и смягчением мер валютного регулирования", - считает эксперт.

В этой связи он отмечает, что для дальнейшего развития частного сектора первостепенное внимание в рамках реформ следует уделить существенному упрощению административных процедур и обременительного регулирования, ускорению реформирования и приватизации госпредприятий и "накоплению, в первую очередь, человеческого, а не физического капитала".

По мнению М.Соммера, упрощенный режим в свободных экономических зонах "может потенциально привлечь новые частные инвестиции, включая иностранные, а любые положительные примеры следует более широко тиражировать в других регионах Туркмении".

В числе других рекомендаций - более широкое распространение макроэкономических и финансовых данных и повышение их качества, что "позволит улучшить понимание экономических тенденций, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и улучшению доступа к мировым финансовым рынкам".

Департамент уточняет, что заявления экспертов по завершении работы миссии отражают предварительные выводы, являются взглядами сотрудников фонда и могут не совпадать с мнением исполнительного совета МВФ. Обсуждение результатов миссии советом не планируется.