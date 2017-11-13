В Азербайджане в трехмесячный срок должны быть подготовлены предложения по защите чистоты азербайджанского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возглавил новый состав Государственной комиссии по языку.

И.Алиев в понедельник подписал распоряжение, которым утвердил новый состав Государственной комиссии по языку.

Заместителями главы комиссии стали: первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, президент Национальной Академии наук (НАНА) Акиф Ализаде, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.

В состав комиссии вошли также 28 государственных и общественных деятелей.

В соответствии с распоряжением, комиссии совместно со структурами НАНА поручено в трехмесячный срок подготовить план-действий по защите чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка. Данные предложения должны быть представлены президенту страны.

А.Азизов