Путин: российско-турецкие отношения практически полностью восстановлены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения практически полностью восстановлены, Москва и Анкара плотно работают в области безопасности по сирийскому направлению

"Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - сказал В.Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, кадры которой показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

По словам президента РФ, сотрудничество осуществляется и в области безопасности

" За прошлый год у нас были потери в товарообороте на 30 процентов, в этом году рост уже на 38 процентов. Мы работаем по всем практически направлениям, и в области безопасности по сирийскому урегулированию очень плотно работаем . Очень рад возможности пообщаться в оперативном ключе, у нас сложилась очень хорошая практика в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы и обсуждать текущие вопросы", - сказал В.Путин.

После протокольной части встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана продолжилась в закрытом формате. Как ожидается, позже к лидерам присоединятся члены делегаций

Отношения Москвы и Анкары осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в контртеррористической операции в Сирии, был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем над территорией Сирии.