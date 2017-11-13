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Регион 13.11.2017 19:46

Путин: российско-турецкие отношения практически полностью восстановлены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения практически полностью восстановлены, Москва и Анкара плотно работают в области безопасности по сирийскому направлению

"Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - сказал В.Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, кадры которой показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

По словам президента РФ, сотрудничество осуществляется и в области безопасности

" За прошлый год у нас были потери в товарообороте на 30 процентов, в этом году рост уже на 38 процентов. Мы работаем по всем практически направлениям, и в области безопасности по сирийскому урегулированию очень плотно работаем . Очень рад возможности пообщаться в оперативном ключе, у нас сложилась очень хорошая практика в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы и обсуждать текущие вопросы", - сказал В.Путин.

После протокольной части встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана продолжилась в закрытом формате. Как ожидается, позже к лидерам присоединятся члены делегаций

Отношения Москвы и Анкары осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в контртеррористической операции в Сирии, был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем над территорией Сирии.

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Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]