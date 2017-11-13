Шахбазов возглавил азербайджано-итальянскую МПК по экономсотрудничеству

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначен сопредседателем азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Италией.

П.Шахбазов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать итальянскую сторону о данных изменениях.

А.Азизов