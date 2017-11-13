Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9812 RUR   0.0287 GBR   2.2313 TRY   0.4404

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.74 Brent   63.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 17° 16 Ноя 11° 17° 17 Ноя 10° 16°

ТЭК 13.11.2017 19:56

Шахбазов возглавил азербайджано-итальянскую МПК по экономсотрудничеству

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначен сопредседателем азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Италией.

П.Шахбазов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать итальянскую сторону о данных изменениях.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МПК, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ


Похожие новости


Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК Глава МИД Азербайджана примет участие в Италии на конференции по безопасности на Средиземноморье Состоялись штабные переговоры между оборонными ведомствами Азербайджана и Италии в Баку Италия, в качестве председателя ОБСЕ в 2018 году, готова внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта – МИД Баку и Рим проведут конференцию по случаю 25-летия установления двусторонних дипотношений Италия заинтересована развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны – посол в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]