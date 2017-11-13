Глава Минэнерго РФ 15 ноября обсудит с нефтяниками возможность продления сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 15 ноября соберет руководителей крупнейших нефтегазовых компаний России для обсуждения перспектив пролонгации сделки с ОПЕК по ограничению нефтедобычи, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В настоящее время нет консенсуса относительно того, нужно ли принимать решение о продлении сделки уже сейчас или лучше подождать несколько месяцев и решить ближе к окончанию соглашения - в конце первого квартала 2018 года.