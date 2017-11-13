В Азербайджане создается Институт продовольственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства продовольственной безопасности.
В соответствии с указом, утверждены "Положение об Агентстве продовольственной безопасности" и "Структура Агентства продовольственной безопасности".
Согласно указу, максимальный штат аппарата Агентства продовольственной безопасности определен в 75 человек.
В подчинении Агентства создается публичное юридическое лицо "Институт продовольственной безопасности Азербайджана".
Агентство будет заниматься осуществлением следующих видов деятельности: проводить единую государственную политику в этом направлении, осуществлять регулирование в этой сфере, вести госрегистрацию и реестр продовольственных товаров (производимых внутри страны и импортируемых), выдавать сертификаты на экспортную продовольственную продукцию, заниматься подготовкой предложений для развития данной сферы.
А.Азизов
В Азербайджане в трехмесячный срок должны быть подготовлены предложения по защите чистоты азербайджанского языка
Посол Болгарии завершила дипмиссию в Азербайджане
Глава МИД Армении встретится в Москве с посредниками по Карабаху
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2017 года вырос на 20%
Дворец спорта будет построен в Гяндже - распоряжение
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 3 человека, еще 18 пострадали – МВД
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Гяндже
ЦБ Казахстана в июне-октябре продал $0,6 млрд для стабилизации курса, пик расходования ЗВР позади - Sberbank CIB
Трамп выдвинул Алекса Азара на пост министра здравоохранения США
Гендиректор российского "Первого канала" удостоен казахстанского ордена Дружбы
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»