В Азербайджане создается Институт продовольственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства продовольственной безопасности.

В соответствии с указом, утверждены "Положение об Агентстве продовольственной безопасности" и "Структура Агентства продовольственной безопасности".

Согласно указу, максимальный штат аппарата Агентства продовольственной безопасности определен в 75 человек.

В подчинении Агентства создается публичное юридическое лицо "Институт продовольственной безопасности Азербайджана".

Агентство будет заниматься осуществлением следующих видов деятельности: проводить единую государственную политику в этом направлении, осуществлять регулирование в этой сфере, вести госрегистрацию и реестр продовольственных товаров (производимых внутри страны и импортируемых), выдавать сертификаты на экспортную продовольственную продукцию, заниматься подготовкой предложений для развития данной сферы.

А.Азизов