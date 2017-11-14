Пятиэтажное общежитие горит в Сочи: один человек погиб, более 10 пострадали

Сотрудники пожарной службы МЧС России ликвидируют возгорание в пятиэтажном дом в центре Сочи, сообщили агентству источник в экстренных службах региона во вторник.
Пожар возник в пристройке возле общежития, затем перекинулся на этажи. Людей эвакуируют с помощью пожарных лестниц.
"В настоящее время идет эвакуация людей. Одна женщина погибла от угарного газа, более 10 пострадавших увезли автомобили скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи.
В свою очередь пресс-службе ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю агентству сообщила, что для тушения пожара задействовано 11 единиц техники и 42 человека личного состава.
"Предварительная площадь пожара - 200 кв.м. Эвакуировано более 50 человек, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
В свою очередь в ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству сообщили, что в Центральном районе Сочи на улице Чебрикова произошло возгорание жилого здания.
"В настоящее время прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в целях обеспечения общественного порядка осуществляют оцепление прилегающей территории и эвакуацию жильцов общежития. Сотрудниками ДПС обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара", - сказал собеседник агентства.
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