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СНГ 14.11.2017 11:54

Пятиэтажное общежитие горит в Сочи: один человек погиб, более 10 пострадали

Сотрудники пожарной службы МЧС России ликвидируют возгорание в пятиэтажном дом в центре Сочи, сообщили агентству источник в экстренных службах региона во вторник.

Пожар возник в пристройке возле общежития, затем перекинулся на этажи. Людей эвакуируют с помощью пожарных лестниц.

"В настоящее время идет эвакуация людей. Одна женщина погибла от угарного газа, более 10 пострадавших увезли автомобили скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи.

В свою очередь пресс-службе ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю агентству сообщила, что для тушения пожара задействовано 11 единиц техники и 42 человека личного состава.

"Предварительная площадь пожара - 200 кв.м. Эвакуировано более 50 человек, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В свою очередь в ГУ МВД России по Краснодарскому краю агентству сообщили, что в Центральном районе Сочи на улице Чебрикова произошло возгорание жилого здания.

"В настоящее время прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в целях обеспечения общественного порядка осуществляют оцепление прилегающей территории и эвакуацию жильцов общежития. Сотрудниками ДПС обеспечивается беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения пожара", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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