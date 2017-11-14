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Бизнес и законодательство 14.11.2017 11:58

Азербайджан и Египет зимой 2018 года планируют провести заседание МПК – посол в Баку

Очередное, четвертое, заседание азербайджано-египетской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, техническому и научному сотрудничеству состоится в феврале 2018 года в Каире, сообщила посол Египта в Азербайджане Сузан Джамиль.

"Заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится в феврале 2018 года в Каире", - сказала С.Джамиль на пресс-конференции во вторник.

Последнее заседание комиссии состоялось в декабре 2007 года в Баку.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]