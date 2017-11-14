Азербайджан и Египет зимой 2018 года планируют провести заседание МПК – посол в Баку

Очередное, четвертое, заседание азербайджано-египетской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, техническому и научному сотрудничеству состоится в феврале 2018 года в Каире, сообщила посол Египта в Азербайджане Сузан Джамиль.
"Заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится в феврале 2018 года в Каире", - сказала С.Джамиль на пресс-конференции во вторник.
Последнее заседание комиссии состоялось в декабре 2007 года в Баку.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.
Ф.Исазаде
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