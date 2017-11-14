Замглавы МИД Ирана проведет переговоры в России - СМИ

Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари во вторник отправился на переговоры в Россию, передает иранское агентство "Мехр".
В сообщении говорится, что дипломат, который, в частности, возглавляет иранскую делегацию на переговорах по сирийской проблеме в Астане, рассчитывает в ходе встреч с российскими официальными лицами обсудить развитие событий в Сирии, а также вопрос регионального сотрудничества между РФ и Ираном.
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