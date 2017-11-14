Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9846 RUR   0.0286 GBR   2.2302 TRY   0.4393

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 11° 17° 16 Ноя 16° 17 Ноя 11° 15°

Регион 14.11.2017 12:20

Замглавы МИД Ирана проведет переговоры в России - СМИ

Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари во вторник отправился на переговоры в Россию, передает иранское агентство "Мехр".

В сообщении говорится, что дипломат, который, в частности, возглавляет иранскую делегацию на переговорах по сирийской проблеме в Астане, рассчитывает в ходе встреч с российскими официальными лицами обсудить развитие событий в Сирии, а также вопрос регионального сотрудничества между РФ и Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака в связи с трагическими последствиями землетрясения в этих странах Азербайджан будет инициировать создание новых трехсторонних форматов сотрудничества в регионе – помощник президента Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана обеспечивает стабильность и безопасность в регионе – президент Азербайджана Путин считает по-прежнему актуальной задачу развертывания энергомоста Россия-Азербайджан-Иран Иран, РФ и Азербайджан договорились о создании таможенного коридора - Рухани Азербайджан, РФ и Иран намерены развивать безопасность и военное сотрудничество на Каспии - заявление лидеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]