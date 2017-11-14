Северная Корея раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи у Корейского полуострова, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Постпред КНДР при ООН Ча Сон Нам направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором сообщил, что учения создают "наихудшую ситуацию, имевшую место на Корейском полуострове и вокруг него".

"Крупномасштабные военные учения по подготовке к ядерной войне и ядерный шантаж, которым США занимались без перерыва целый год вместе со своими последователями, чтобы задушить нашу республику, заставляют нас прийти к выводу, что мнение, которого мы придерживаемся - правильное, и мы должны идти по этому пути до последнего", - говорится в письме постпреда.

Ча Сон Нам попросил генсека ООН направить письмо в Совбез ООН и Генассамблею ООН, а также привлечь внимание Совбеза к "опасности, которую представляют учения США, на которых отрабатывается подготовка к ядерной войне, и которые угрожают мировой стабильности и безопасности".

Как сообщалось, с 11 по 14 ноября к востоку от Корейского полуострова в акватории Японского моря проходят крупномасштабные военно-морские учения ВМС США и Южной Кореи, в которых принимает участие беспрецедентное количество американских атомных авианосцев, в том числе "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". В них также задействованы 11 американских крейсеров и эсминцев, а также 7 боевых кораблей Южной Кореи.

Минобороны Южной Кореи заявило, что учения, в частности, направлены на то, чтобы показать готовность отразить любую провокацию КНДР.