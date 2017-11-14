Губернатор Южного Синая хочет решить имеющиеся проблемы для увеличения числа туристов из Азербайджана

Губернатор провинции Южный Синай (Египет) Халид Фодах уверен в возможности решения существующих проблем для увеличения турпотока из Азербайджана.
"Накануне мы провели встречу с руководством Ассоциации туризма Азербайджана, в ходе которой обсудили пути устранения проблем в сфере туризма. Это возможно. Скажу честно, турпоток из Азербайджана (в Южный Синай – ИФ-Аз) за последние два года значительно сократился, что не соответствует уровню наших отношений", - сказал Х.Фодах на пресс-конференции во вторник в Баку.
По его мнению, такая ситуация сложилась в результате "черного пиара", который проводили различные страны в отношении курортов в Египте.
"Я благодарен Азербайджану за то, что в отличие от других стран, вы не ведете антиегипетскую пропаганду. Шарм-эль-Шейх - безопасный, стабильный и красивый город", - отметил он.
Х.Фодах добавил, что во вторник он проведет встречи с главой МИД Азербайджана и министром культуры и туризма страны. "Мы намерены обсудить вопрос возобновления прямого авиасообщения между Баку и Шарм-эль-Шейхом", - отметил он.
Губернатор добавил, что провинция заинтересована в установлении деловых связей с Азербайджаном. Кроме этого, египетская делегация посетила центры ASAN в Баку. "Мы намерены перенять этот опыт и внедрить его в Шарма-эль-Шейхе", - добавил он.
Ф.Исазаде
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