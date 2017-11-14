Мэттис заверил главу Минобороны Грузии в поддержке Тбилиси со стороны Вашингтона

США твердо поддерживают стремление Грузии укрепить свою обороноспособность, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече в Пентагоне со своим грузинским коллегой Леваном Изория.
"Несколько месяцев назад вице-президент Майк Пенс заявил в Тбилиси, что "США стоят рядом с Грузией". Это обещание подкрепляют общие ценности наших стран, основанные на уважении международного порядка, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Д.Мэттис, слова которого во вторник приводит пресс-служба Минобороны Грузии.
Глава Пентагона отметил, что США высоко ценят военный вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане. "Грузия показательная страна - 871 ее военнослужащих участвуют в операции в Афганистане. Мы чтим память погибших 32 грузинских военных в этой миссии, которые внесли неоценимый вклад в борьбе с терроризмом", - сказал Д.Мэттис.
Как заявил на встрече Л.Изория, Грузия "является надежным стратегическим партнером США".
"Мы высоко ценим растущую военную помощь США и большое внимание уделяем программе повышения обороноспособности Грузии, которая с помощью США начнет реализовываться с 2018 года", - сказал Л.Изория.
Глава Минобороны Грузии накануне прибыл в США с визитом. Кроме переговоров в Пентагоне, у него запланированы встречи с конгрессменами и сенаторами.
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