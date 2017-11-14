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В британском парламенте начинают детальное рассмотрение законопроекта об отмене действия законодательства ЕС

Члены Палаты общин приступают во вторник к детальному рассмотрению законопроекта об отмене действия законодательства ЕС на территории Великобритании, сообщают британские СМИ.

Ожидается, что обсуждения в Палате общин продлятся два дня на этой неделе, за это время депутаты должны будут определить проблемные места в законопроекте и предложенные поправки к нему. Позже, в течение еще шести дней будет обсуждаться законопроект уже с внесенными в него поправками. Затем пройдет третий этап дебатов, по итогам которого документ будет вынесен на голосование.

В случае одобрения законопроект будет передан в Палату лордов для детального рассмотрения, и только затем он сможет получить "королевскую санкцию" - согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй и, таким образом, стать законом.

Между тем, британские СМИ отмечают, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку ряд членов парламента выступают с резкой критикой законопроекта. В частности, часть депутатов настаивает на необходимости более мягкого процесса выхода страны из ЕС.

В частности, "теневой" министр по делам Brexit лейборист Кир Стармер выступает за поправку, согласно которой Великобритания не будет покидать единый рынок ЕС в течение двухлетнего переходного периода. Многие члены парламента поддерживают это предложение, так как считают, что у Великобритании не будет достаточно времени, чтобы обеспечить торговое соглашение с ЕС до 2019 года.

Законопроект, получивший неофициальное название "Великий законопроект об отмене", предусматривают отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами Великобритании.

Ранее Т.Мэй объявила точное время завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза. Brexit завершится в пятницу 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]