В британском парламенте начинают детальное рассмотрение законопроекта об отмене действия законодательства ЕС

Члены Палаты общин приступают во вторник к детальному рассмотрению законопроекта об отмене действия законодательства ЕС на территории Великобритании, сообщают британские СМИ.
Ожидается, что обсуждения в Палате общин продлятся два дня на этой неделе, за это время депутаты должны будут определить проблемные места в законопроекте и предложенные поправки к нему. Позже, в течение еще шести дней будет обсуждаться законопроект уже с внесенными в него поправками. Затем пройдет третий этап дебатов, по итогам которого документ будет вынесен на голосование.
В случае одобрения законопроект будет передан в Палату лордов для детального рассмотрения, и только затем он сможет получить "королевскую санкцию" - согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй и, таким образом, стать законом.
Между тем, британские СМИ отмечают, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку ряд членов парламента выступают с резкой критикой законопроекта. В частности, часть депутатов настаивает на необходимости более мягкого процесса выхода страны из ЕС.
В частности, "теневой" министр по делам Brexit лейборист Кир Стармер выступает за поправку, согласно которой Великобритания не будет покидать единый рынок ЕС в течение двухлетнего переходного периода. Многие члены парламента поддерживают это предложение, так как считают, что у Великобритании не будет достаточно времени, чтобы обеспечить торговое соглашение с ЕС до 2019 года.
Законопроект, получивший неофициальное название "Великий законопроект об отмене", предусматривают отмену действия Закона о Европейских сообществах 1972 года и замену на территории страны законов ЕС законами Великобритании.
Ранее Т.Мэй объявила точное время завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза. Brexit завершится в пятницу 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу.
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