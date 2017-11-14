Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания партии "Yeni Azerbaycan", сообщает сайт главы государства.
А.Азизов
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