В результате атаки талибов в Афганистане погибли три десятка полицейских

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на 15 постов полиции в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, в ночь на вторник погибли как минимум 27 сотрудников афганской полиции, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

Пресс-секретарь полиции провинции Кандагар заявил, что на ее территории погибли 22 полицейских, а еще как минимум 15 ранены. По его словам, атаки прошли в районах Зари и Маиванд, в некоторых случаях перестрелка длилась несколько часов.

В то же время, по информации полиции, талибы потеряли убитыми 45 человек, 35 получили ранения.

О еще пяти погибших полицейских сообщил глава района Наваи соседний провинции Гильменд.