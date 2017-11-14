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Дальнее зарубежье 14.11.2017 12:41

В результате атаки талибов в Афганистане погибли три десятка полицейских

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на 15 постов полиции в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, в ночь на вторник погибли как минимум 27 сотрудников афганской полиции, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

Пресс-секретарь полиции провинции Кандагар заявил, что на ее территории погибли 22 полицейских, а еще как минимум 15 ранены. По его словам, атаки прошли в районах Зари и Маиванд, в некоторых случаях перестрелка длилась несколько часов.

В то же время, по информации полиции, талибы потеряли убитыми 45 человек, 35 получили ранения.

О еще пяти погибших полицейских сообщил глава района Наваи соседний провинции Гильменд.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]