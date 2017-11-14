Один человек погиб и 17 пострадали при пожаре в общежитии в Сочи - горздрав

Сотрудники МЧС России и спасательных служб Сочи продолжают эвакуировать людей из горевшего общежития, где проживают порядка 500 человек.

"На настоящий момент на пожаре в общежитии погибла женщина 50-ти лет и еще 17 пострадавших доставлены машинами скорой помощи в горбольницы", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении городского здравоохранения во вторник.

Собеседник отметил, что эвакуация людей продолжается и медики находятся на месте ЧП.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России сообщает о ликвидации открытого горения.

"Локализация пожара была на площади 300 кв. м. Ликвидация открытого горения в 12:05", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Сочи во вторник утром в микрорайоне Ареда загорелась двухэтажная пристройка. Огонь перекинулся на рядом стоящее общежитие. Эвакуированы более 50 человек. Для тушения пожара задействовано 11 единиц техники и 42 человека личного состава.