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СНГ 14.11.2017 12:50

Один человек погиб и 17 пострадали при пожаре в общежитии в Сочи - горздрав

Сотрудники МЧС России и спасательных служб Сочи продолжают эвакуировать людей из горевшего общежития, где проживают порядка 500 человек.

"На настоящий момент на пожаре в общежитии погибла женщина 50-ти лет и еще 17 пострадавших доставлены машинами скорой помощи в горбольницы", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении городского здравоохранения во вторник.

Собеседник отметил, что эвакуация людей продолжается и медики находятся на месте ЧП.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России сообщает о ликвидации открытого горения.

"Локализация пожара была на площади 300 кв. м. Ликвидация открытого горения в 12:05", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Сочи во вторник утром в микрорайоне Ареда загорелась двухэтажная пристройка. Огонь перекинулся на рядом стоящее общежитие. Эвакуированы более 50 человек. Для тушения пожара задействовано 11 единиц техники и 42 человека личного состава.

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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]