Один человек погиб и 17 пострадали при пожаре в общежитии в Сочи - горздрав

Сотрудники МЧС России и спасательных служб Сочи продолжают эвакуировать людей из горевшего общежития, где проживают порядка 500 человек.
"На настоящий момент на пожаре в общежитии погибла женщина 50-ти лет и еще 17 пострадавших доставлены машинами скорой помощи в горбольницы", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении городского здравоохранения во вторник.
Собеседник отметил, что эвакуация людей продолжается и медики находятся на месте ЧП.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России сообщает о ликвидации открытого горения.
"Локализация пожара была на площади 300 кв. м. Ликвидация открытого горения в 12:05", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Сочи во вторник утром в микрорайоне Ареда загорелась двухэтажная пристройка. Огонь перекинулся на рядом стоящее общежитие. Эвакуированы более 50 человек. Для тушения пожара задействовано 11 единиц техники и 42 человека личного состава.
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