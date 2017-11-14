Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 10 месяцев увеличился в 1,9 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе–октябре 2017 года составил 8,102 тыс. единиц, что на 86,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 7,098 тыс. единиц (рост на 88%).
В январе-октябре 2017 года в Азербайджан также импортировано 795 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 89,7%), 61 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад на 23,8%).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 148 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,9 раза).
Н.Аббасова
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