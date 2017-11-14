Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2017 года составляет 525,6 манат ($309,1 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 октября 2017 года составило 1 млн 526,4 тыс. человек. Из них 877,6 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 648,8 тыс. человек – в частном.
При этом 21,6% работников заняты в сфере образования, 19% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 7,1% - госуправлении и обороне, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 10,7% - прочих сферах экономики.
Ф.Исазаде
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