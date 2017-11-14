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Дальнее зарубежье 14.11.2017 13:44

Испанский премьер заявляет об отсутствии свидетельств вмешательства властей РФ в каталонский кризис

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он не владеет информацией, подтверждающей предположения о том, что российские власти вмешивались в ситуацию в Каталонии.

"У меня нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что за этим (кибер-мешательством в политическую ситуацию в Каталонии - ИФ) стоит российское правительство", - сказал М.Рахой в эфире испанской радиостанции "Копе".

В то же время М.Рахой заявил, что в связи с ситуацией в Каталонии появлялось большое количество новостей, не соответствующих действительности. Он отметил "прекрасную организацию" работы по распространению подобных новостей. По словам премьера, "50% фальшивых профилей (с которых распространялась информация в Интернете - ИФ) находились в России, а 30% - в Венесуэле".

13 ноября в Брюсселе глава МИД Испании Альфонсо Дастис сообщил, что испанские власти проинформировали Россию о происхождении трафика, который содержал недостоверные сообщения относительно референдума о самоопределении Каталонии.

Газета "Паис" ранее писала, что "хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией". В газете появлялись материалы, где утверждалось, что российские хакеры помогают сепаратистам, а российские СМИ пытаются использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

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Тэги: ИСПАНИЯ, РОССИЯ, КАТАЛОНИЯ, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]