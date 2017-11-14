Испанский премьер заявляет об отсутствии свидетельств вмешательства властей РФ в каталонский кризис

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он не владеет информацией, подтверждающей предположения о том, что российские власти вмешивались в ситуацию в Каталонии.
"У меня нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что за этим (кибер-мешательством в политическую ситуацию в Каталонии - ИФ) стоит российское правительство", - сказал М.Рахой в эфире испанской радиостанции "Копе".
В то же время М.Рахой заявил, что в связи с ситуацией в Каталонии появлялось большое количество новостей, не соответствующих действительности. Он отметил "прекрасную организацию" работы по распространению подобных новостей. По словам премьера, "50% фальшивых профилей (с которых распространялась информация в Интернете - ИФ) находились в России, а 30% - в Венесуэле".
13 ноября в Брюсселе глава МИД Испании Альфонсо Дастис сообщил, что испанские власти проинформировали Россию о происхождении трафика, который содержал недостоверные сообщения относительно референдума о самоопределении Каталонии.
Газета "Паис" ранее писала, что "хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией". В газете появлялись материалы, где утверждалось, что российские хакеры помогают сепаратистам, а российские СМИ пытаются использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.
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