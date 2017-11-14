Правительство Иракского Курдистана заявило об уважении вердикта суда Ирака о запрете отделения региона

Власти Иракского Курдистана заявили, что с готовы соблюдать вердикт федерального суда Ирака, который запретил отделение региона от территории страны, передают во вторник западные СМИ.
"Мы считаем, что этот вердикт должен стать основой для начала всеобъемлющего национального диалога между Эрбилем и Багдадом для преодоления всех разногласий", - приводят издания выдержки из заявления правительства Иракского Курдистана.
Федеральный суд Ирака 6 ноября вынес вердикт относительно толкования статьи 1 конституции страны. Суд подтвердил, что основной закон страны не допускает отделения какого-либо региона от Ирака, и такой шаг противоречил бы его конституции.
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