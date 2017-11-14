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Дальнее зарубежье 14.11.2017 14:02

Правительство Иракского Курдистана заявило об уважении вердикта суда Ирака о запрете отделения региона

Власти Иракского Курдистана заявили, что с готовы соблюдать вердикт федерального суда Ирака, который запретил отделение региона от территории страны, передают во вторник западные СМИ.

"Мы считаем, что этот вердикт должен стать основой для начала всеобъемлющего национального диалога между Эрбилем и Багдадом для преодоления всех разногласий", - приводят издания выдержки из заявления правительства Иракского Курдистана.

Федеральный суд Ирака 6 ноября вынес вердикт относительно толкования статьи 1 конституции страны. Суд подтвердил, что основной закон страны не допускает отделения какого-либо региона от Ирака, и такой шаг противоречил бы его конституции.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, СУД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]