Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9846 RUR   0.0286 GBR   2.2302 TRY   0.4393

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   63.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 17° Завтра 11° 17° 16 Ноя 16° 17 Ноя 11° 15°

Внешняя политика 14.11.2017 13:24

Лавров 20 ноября посетит Баку – МИД Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджана, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

"С.Лавров 20 ноября посетит с визитом Азербайджан", - сказал Х.Гаджиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАВРОВ, ВИЗИТ


Похожие новости


Лавров намерен обсудить с Алиевым дальнейшие конкретные шаги по урегулированию карабахской проблемы Лавров 11-12 июля обсудит в Азербайджане проблематику Нагорного Карабаха Соблюдение перемирия в Карабахе отмечено в совместном заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении - Лавров Баку разделяет мнение главы МИД РФ по карабахскому конфликту – МИД Азербайджана Лавров 7 апреля обсудит с главами МИД Азербайджана и Ирана сотрудничество и взаимодействие на Каспии - Захарова Глава МИД России совершит рабочий визит в Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]