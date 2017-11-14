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Карабахский конфликт 14.11.2017 13:30

Глава МИД Азербайджана 16 ноября посетит Москву для встречи с посредниками по Карабаху – МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября посетит с рабочим визитом Москву для встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Э.Мамедъяров совершит 16 ноября рабочий визит в Россию. В рамках визита предусмотрена встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ в Москве»,- сообщил Х.Гаджиев.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что 16 ноября в Москве состоятся встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которых будут обсуждаться ход переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Встречи будут носить раздельный характер.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]