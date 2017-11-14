Глава МИД Азербайджана 16 ноября посетит Москву для встречи с посредниками по Карабаху – МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16 ноября посетит с рабочим визитом Москву для встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Э.Мамедъяров совершит 16 ноября рабочий визит в Россию. В рамках визита предусмотрена встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ в Москве»,- сообщил Х.Гаджиев.

Ранее Э.Мамедъяров заявил, что 16 ноября в Москве состоятся встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на которых будут обсуждаться ход переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Встречи будут носить раздельный характер.

Ф.Исазаде