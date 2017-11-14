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Регион 14.11.2017 13:48

Турция, приобретая российские С-400, должна учитывать, что эта система не будет совместима с НАТО - шеф Пентагона

Приобретение у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 - это суверенное дело Турции, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Это суверенное решение Турции. Ясно, что эта система не будет совместима с НАТО", - сказал министр обороны США, которого цитируют во вторник турецкие СМИ.

"Поэтому они (власти Турции - ИФ) должны учитывать данное обстоятельство, если хотят идти вперед", - отметил Дж.Мэттис.

В минувшую субботу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил журналистам, что вопрос о приобретении российских С-400 решен.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, С400, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]