Турция, приобретая российские С-400, должна учитывать, что эта система не будет совместима с НАТО - шеф Пентагона

Приобретение у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 - это суверенное дело Турции, считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Это суверенное решение Турции. Ясно, что эта система не будет совместима с НАТО", - сказал министр обороны США, которого цитируют во вторник турецкие СМИ.
"Поэтому они (власти Турции - ИФ) должны учитывать данное обстоятельство, если хотят идти вперед", - отметил Дж.Мэттис.
В минувшую субботу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил журналистам, что вопрос о приобретении российских С-400 решен.
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