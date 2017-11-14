Президент Ирана посетил пострадавшую от землетрясения провинцию Керманшах

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл во вторник в провинцию Керманшах на западе страны, сильно пострадавшую от землетрясения, сообщает агентство "Мехр".

В аэропорту Керманшаха он заявил журналистам, что власти будут использовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

"Правительство будет использовать все свои полномочия для оказания помощи в улучшении условий жизни людей, а также в восстановлении разрушенных жилых домой", - сказал Х.Рухани.

"Я здесь, чтобы выразить поддержку храбрым людям, живущим в Карманшахе, и выразить им соболезнования. Правительство, народ и вооруженные силы поддерживают вас", - добавил президент Ирана.

Он также положительно оценил действия спасательных служб, военных, министерства здравоохранения и МВД страны.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на понедельник на границе Ирана с Ираком.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения в Иране стали не мене 445 человек. Еще более 7 тыс. человек пострадали.

Кроме того, в результате подземных толчков нанесен значительный материальный ущерб, разрушены жилые дома и государственные учреждения, нарушена подача электроэнергии.