Президент Ирана посетил пострадавшую от землетрясения провинцию Керманшах

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл во вторник в провинцию Керманшах на западе страны, сильно пострадавшую от землетрясения, сообщает агентство "Мехр".
В аэропорту Керманшаха он заявил журналистам, что власти будут использовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
"Правительство будет использовать все свои полномочия для оказания помощи в улучшении условий жизни людей, а также в восстановлении разрушенных жилых домой", - сказал Х.Рухани.
"Я здесь, чтобы выразить поддержку храбрым людям, живущим в Карманшахе, и выразить им соболезнования. Правительство, народ и вооруженные силы поддерживают вас", - добавил президент Ирана.
Он также положительно оценил действия спасательных служб, военных, министерства здравоохранения и МВД страны.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на понедельник на границе Ирана с Ираком.
Согласно последним данным, жертвами землетрясения в Иране стали не мене 445 человек. Еще более 7 тыс. человек пострадали.
Кроме того, в результате подземных толчков нанесен значительный материальный ущерб, разрушены жилые дома и государственные учреждения, нарушена подача электроэнергии.
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