Казахстан в январе-октябре увеличил добычу нефти на 12%, газа - на 8,6%

Добыча нефти в Казахстане в январе-октябре 2017 года увеличилась на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 60,173 млн тонн, говорится в сообщении статистического комитета Минэкономики.
Добыча газоконденсата возросла на 8,1% - до 10,985 млн тонн.
Объем добычи природного газа в газообразном состоянии составил 18,846 млрд кубометров (рост на 8,6%), нефтяного попутного газа - 24,633 млрд кубометров (рост на 19,6%).
В стране за десять месяцев этого года произведено 2,551 млн тонн бензина (включая авиационный) что на 7,1% больше, чем в январе-октябре 2016 года. Выпуск дизтоплива сократился на 4% - до 3,7 млн тонн, топочного мазута - вырос на 7,4%, до 2,68 млн тонн.
Кроме того, в Казахстане в январе-октябре 2017 года добыто 90,313 млн тонн угля, что на 11,1% превысило показатель января-октября 2016 года.
По данным статистики, производство электроэнергии в отчетный период возросло на 10% - до 83,738 млрд кВт.ч.
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