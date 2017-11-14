Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая близ границы с Казахстаном

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован во вторник воскресенье в 54 км к югу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 13:36, имел координаты 45.11 градуса северной широты и 84.85 градуса восточной долготы и находился примерно в 185 км от китайско-казахстанской границы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".
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