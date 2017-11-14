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СНГ 14.11.2017 15:01

Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая близ границы с Казахстаном

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован во вторник воскресенье в 54 км к югу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 13:36, имел координаты 45.11 градуса северной широты и 84.85 градуса восточной долготы и находился примерно в 185 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]