Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая близ границы с Казахстаном

Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован во вторник воскресенье в 54 км к югу от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 13:36, имел координаты 45.11 градуса северной широты и 84.85 градуса восточной долготы и находился примерно в 185 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".