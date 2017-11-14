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Внутренняя политика 14.11.2017 14:42

Керимов стал помощником I вице-президента Азербайджана

Гюндюз Керимов назначен помощником I вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы азербайджанского государства.

Таким образом, Г.Керимов стал четвертым помощником М.Алиевой.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]