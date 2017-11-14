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Регион 14.11.2017 15:09

США и курды помогли террористам с оружием покинуть Ракку - премьер Турции

Премьер Турции Бинали Йылдырым обвинил во вторник США и курдских ополченцев в том, что они помогли террористам из группировки ИГ покинуть город Ракка, сообщает агентство ЭФЭ.

"Предполагалось, что США вместе с Отрядами народной самообороны очистят Ракку от ИГ. Однако посмотрите, что произошло: вместо того, чтобы очистить город, они помогают ИГ бежать с оружием", - сказал он в эфире турецкого телевидения.

ЭФЭ поясняет, что премьер Турции, видимо, так прокомментировал репортаж Би-Би-Си, в котором утверждалось, что курдские ополченцы и возглавляемая США коалиция договорились дать возможность остававшимся в Ракке террористам покинуть этот сирийский город.

"Теперь мы увидим последствия этого решения. Оказавшиеся на свободе террористы будут убивать людей во всех частях света", - считает Б.Йылдырым.

Кроме того, он раскритиковал сотрудничество США с курдскими военизированными формированиями в Сирии. Анкара считает эти группировки террористическими.

"Мы предупреждаем США, что не следует бороться против одной террористической группировкой (против ИГ - ИФ), объединяя усилия с другой террористической группировкой (с курдами - ИФ)", - подчеркнул глава правительства Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, КУРДЫ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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