США и курды помогли террористам с оружием покинуть Ракку - премьер Турции

Премьер Турции Бинали Йылдырым обвинил во вторник США и курдских ополченцев в том, что они помогли террористам из группировки ИГ покинуть город Ракка, сообщает агентство ЭФЭ.
"Предполагалось, что США вместе с Отрядами народной самообороны очистят Ракку от ИГ. Однако посмотрите, что произошло: вместо того, чтобы очистить город, они помогают ИГ бежать с оружием", - сказал он в эфире турецкого телевидения.
ЭФЭ поясняет, что премьер Турции, видимо, так прокомментировал репортаж Би-Би-Си, в котором утверждалось, что курдские ополченцы и возглавляемая США коалиция договорились дать возможность остававшимся в Ракке террористам покинуть этот сирийский город.
"Теперь мы увидим последствия этого решения. Оказавшиеся на свободе террористы будут убивать людей во всех частях света", - считает Б.Йылдырым.
Кроме того, он раскритиковал сотрудничество США с курдскими военизированными формированиями в Сирии. Анкара считает эти группировки террористическими.
"Мы предупреждаем США, что не следует бороться против одной террористической группировкой (против ИГ - ИФ), объединяя усилия с другой террористической группировкой (с курдами - ИФ)", - подчеркнул глава правительства Турции.
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