Трамп не согласится на налог на прибыль компаний США выше 20% - Мнучин

Президент США Дональд Трамп и его администрация откажутся поддержать налоговую реформу в рамках дальнейших согласований между палатами Конгресса, если налог на прибыль компаний будет выше 20%, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью The Wall Street Journal.
"Повышения (предлагаемой ставки по налогу на прибыль - ИФ) не будет. Могу сказать вам, что это тот вопрос, по которому у президента есть очень сильное мнение", - сообщил С.Мнучин.
Пока и Палата представителей, и Сенат предлагают снизить налог на прибыль компаний с 35% до 25%, однако сенаторы хотят отложить сокращение до 2019 года, тогда как в нижней палате высказались за смягчение данной ставки с 2018 года, как и хотел Д.Трамп. Вместе с тем законопроекты палат содержат много существенных различий, и на рынке возникли опасения, что для сближения документов законодатели могут пойти на повышение налоговой ставки.
Министр финансов поддержал решение президента назначить Джерома Пауэлла следующим главой Федеральной резервной системы (ФРС). Он добавил, что его полностью бы устроило, если бы нынешний председатель ФРС Джанет Йеллен осталась в составе совета управляющих американского ЦБ.
«Книга оппозиции» в Азербайджане закрыта, убежден Алиев
Азербайджан может принять решение о выходе из Совета Европы, если кризис в отношениях усугубится – Алиев
В Азербайджане нет политической силы, способной конкурировать с правящей партией – Алиев
Курс манат/доллар на 15 ноября - 1,7002 манат/$1
Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland для оффшорных операций и для аэро- и видеосъемок
Заседание азербайджано-китайской МПК состоится в 2018 году – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Губернатор Южного Синая хочет решить имеющиеся проблемы для увеличения числа туристов из Азербайджана
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»