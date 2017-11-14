Американский военный самолет провел активную разведку вблизи российских рубежей в регионе Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет у Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным WALLY32, вначале совершил пролет вблизи Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии по линии город Тарту - Финский залив.

После вылета с авиабазы в Англии и дозаправки в воздухе от американского самолета-заправщика над Северным морем маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Аналогичный разведывательный полет вблизи российских рубежей на Балтике этот американский самолет совершил 9 ноября.

Всего за последнюю неделю у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных полетов американских военных самолетов.