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Дальнее зарубежье 14.11.2017 16:17

Американский военный самолет провел активную разведку вблизи российских рубежей в регионе Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет у Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным WALLY32, вначале совершил пролет вблизи Калининградской области, а затем в течение нескольких часов летал у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя с юга на север в воздушном пространстве Эстонии по линии город Тарту - Финский залив.

После вылета с авиабазы в Англии и дозаправки в воздухе от американского самолета-заправщика над Северным морем маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Аналогичный разведывательный полет вблизи российских рубежей на Балтике этот американский самолет совершил 9 ноября.

Всего за последнюю неделю у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее четырех разведывательных полетов американских военных самолетов.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, САМОЛЕТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]